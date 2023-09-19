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Dünya ABD ile İran arasında yeni dönem
Dünya

ABD ile İran arasında yeni dönem

Yeniakit Publisher
2023-09-19 11:56:00 -
ABD ile İran arasında yeni dönem

ABD ile İran arasında tutuklu takası anlaşması kapsamında 5 ABD'li serbest bırakıldı.

İran ile varılan tutuklu takası anlaşması kapsamında İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşı serbest bırakıldı.

Serbest kalan vatandaşların aileleriyle birlikte ABD'ye doğru yola çıktıkları bildirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

İran'ın Güney Kore'de bloke edilen varlıkları Katar'daki banka hesaplarına yatırıldı

AA'nın haberine göre İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, başkent Tahran'da yaptığı basın açıklamasında, "Doha yönetiminden Katar'daki İran banka hesaplarının etkinleştirildiğine dair bilgi aldıklarını" aktarmıştı.
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Ferzin, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin euro olarak İran fonlarının Katar'daki banka hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise ABD vatandaşı 5 mahkumun bugün serbest bırakılacağını duyurmuştu.

ABD ile İran arasında mahkum takası anlaşması

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, 12 Ağustos'ta, Güney Kore'de dondurulan varlıklarının blokajının kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews

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