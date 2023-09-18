ABD ile Çin arasında üst düzey görüşme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Malta’da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. İki tarafın yazılı açıklamasında görüşmenin samimi ve yapıcı olduğu kaydedildi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi aralarındaki gerilimi azaltmak için görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Malta’da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Beyaz Saray ve Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin samimi ve yapıcı olduğu vurgulandı.

Sullivan’la Wang’ın görüşmesi Başkan Biden’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bir görüşmenin gerçekleşmesi için bir zemin oluşturulması adına iki ülke yetkilileri arasında yapılan bir dizi görüşmenin şimdilik sonuncusu.

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Sullivan Wang’le en son Mayıs ayında görüşmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında iki tarafın yüksek seviyeli temasa devam etme konusunda uzlaştıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Asya-Pasifik, deniz hukuku ve dış politika konularında iki ülkenin istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Beyaz Saray da iki ülkenin stratejik iletişimi devam ettirme konusunda kararlı olduğunu belirtti ve kilit önemdeki konularda gelecek aylarda üst düzeyli iletişimin olacağı mesajı verildi.

Washington görüşmede Sullivan’ın Tayvan Körfezi’nde barış ve istikararın önemine vurgu yaptığını kaydetti.

Wang’ın ise Tayvan’ın Çin’in kırmızı çizgisi olduğu mesajını verdiği belirtildi.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Maliya Baknı Janet Yellen bu yıl içinde Çin’i ziyaret etmişlerdi.

ABD’nin Çin’in casus balonunun düşürmesinin ardından iki ülke ilişkileri oldukça gerilmişti.

Biden’la Xi en son 2022’de G-20 zirvesi sırasında Endonezya’nın Bali adasında görüşmüştü.

Kaynak: VOA Türkçe