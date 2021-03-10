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Dünya ABD ile Çin arasında sıcak temas! Tarih ve yer açıklandı
Dünya

ABD ile Çin arasında sıcak temas! Tarih ve yer açıklandı

Joe Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 18 Mart'ta Alaska'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri konuşacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 22:24:00 -
ABD ile Çin arasında sıcak temas! Tarih ve yer açıklandı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 18 Mart'ta gerçekleşecek görüşme Alaska'nın Anchorage kentinde yapılacak.

Görüşmeye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi de katılacak.

Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk üst düzey temas olarak önem taşıyan görüşmenin, Blinken'ın Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinin hemen ardından gerçekleşecek olması dikkati çekti.

Biden yönetiminin geçen hafta açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Kılavuzunda Çin, "ABD'nin küresel ölçekteki rakibi" olarak tanımlanmış ve hem ekonomik hem de askeri alanda Pekin ile rekabetin koşullarına vurgu yapılmıştı.

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