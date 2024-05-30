ABD İHA sürüsü kuruyor

2017’den bu yana yapay zeka, otonom sistemler ve gelişmiş sensör teknolojileri ile donatılmış savunma sistemleri üreten Anduril Industries, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüsünü inşa ediyor.

ABD, filosuna yapay zekalı 2.000 insansız savaş uçağı (İHA) katmak istediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay Anduril Industries ve General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması için İşbirlikçi Savaş Uçağı ya da CCA adı verilen yeni bir tür otonom savaş uçağını üretmek için seçilen şirketler oldu.

Anduril Industries’in “Fury” ismini verdiği prototip CCA uçağı, geliştirilmeye yeni başlandı. Bir başka uçak da MQ-9 Reaper’ı üreten General Atomics tarafından geliştirilecek. Anduril, Fury için güvenilir ve işbirliğine dayalı otonomi sağlayan yüksek performanslı, çok görevli bir “grup 5” sınıfı otonom hava aracı tanımlamasını yapıyor. Bu grup sınıflandırması ABD’nin İHA’lar için yaptığı bir kategoriyi ifade ediyor. Grup 5, yetenek, irtifa ve hız açısından en üst seviyeye işaret ediyor.

ABD, yeni nesil CCA İHA’ların mevcut mürettebatsız araçlardan daha yetenekli ve daha bağımsız olmasını istiyor. Bu uçakların keşif, hava saldırıları ve elektronik harp dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri tek başlarına ya da insan pilot veya başka bir otonom uçakla işbirliğiyle yapması planlanıyor.