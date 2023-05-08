ABD için zaman daraldı! Uzmanlar uyardı: Borçlanma, altını ve doları ekonomik felaket getirebilir! Anayasal kriz...

Janet Yellen, federal hükümetin borçlanma miktarını artıramaması durumunda ABD'nin Haziran başında nakitsiz kalabileceğini söyledi.

'EKONOMİK FELAKET' UYARISI

Yellen böyle bir durumda hükümetin maaşlar ve sosyal yardımları ödeyemeyeceğini ve diğer kalemlere ödeme yapamacağını belirterek "Bunu yapmak Kongre'nin işi. Başaramazlarsa kendi elimizle bir ekonomik ve finansal felaket yaşayacağız" dedi.

Borç tavanı ya da borç limiti, ABD hükümetinin borçlanabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

"ZAMAN DARALIYOR"

Dün akşam ABC News Televizyonu'nun sorularını yanıtlayan Yellen, borç tavanı müzakerelerinin "Amerikan halkının başına silah dayayarak yapılmaması gerektiğini" söyledi ve "Ama uzlaşma için zaman daralıyor" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden yarın bir araya geleceği Cumhuriyetçi liderlerden şu anda 31,4 trilyon dolar olan borç tavanının yükseltilmesini kabul etmelerini isteyecek. Kongre, genel olarak borçlanma tavanını yükseltirken bütçe ve kamu harcamaları için belirli şartlar getiriyor.

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi, borçlanma limitinin artırılmasına ilişkin bir yasa teklifini kabul etmişti. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler tarafından sunulan yasa teklifi, önümüzdeki 10 yıl içinde kamu harcamalarında önemli kesintiler de içeriyor. Bu düzenlemenin Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçmesine ihtimal verilmiyor.

Borç tavanı halihazırda ülkenin gayri safı hasılasının yaklaşık yüzde 120 seviyesinde. Başkan Joe Biden ise borç tavanının hiçbir koşul getirilmeden yükseltilmesini talep ediyor. Biden, tavanın yükseltilmesi konusunda pazarlık yapmayacağını, kamu harcamalarındaki olası kesintilerin ise bu konu çözüldükten sonra görüşülebileceğini söylüyor. Biden yönetimi, anayasanın borç tavanının Kongre'nin onayına ihtiyaç duymadan yükseltilmesine izin verip vermediğini inceliyor.

'ANAYASAL KRİZ' VURGUSU

Yellen, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir anlaşma olmamasının 'anayasal krizle sonuçlanabileceğine' dikkat çekti Yellen, "Başkanın borç tavanını kendisinin yükselteceği bir noktaya gelmemeliyiz" dedi. ABD'nin borç tavanı 1960'tan bu yana 78 kez yükseltildi ya da değiştirildi. Her seferinde ABD'nin temerrüde düşme olasılığı tarafları uzlaştırdı. ABD şimdiye kadar hiç temerrüde düşmedi. Böyle bir gelişmenin küresel finansal piyasaları altüst edeceği, yavaş yavaş ve çok derin ekonomik etkileri olacağı belirtiliyor. aydinlik' akatrdığı haberde: Yellen geçen hafta Kongre'ye gönderdiği mektupta kararın son dakikaya bırakılmasının da olumsuz etkileri olacağını belirterek tüketici güveninin sarsılabileceği, vergi mükelleflerinin kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin artabileceği ve ABD'nin kredi notunun etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Altın er ya da geç 2.100 dolar seviyesine çıkacak!

ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak. KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, enflasyonun düşük olduğuna dair herhangi bir işaretin, Fed’den daha düşük faiz beklentileri nedeniyle doları engelleyeceğini söylüyor. Ayrıca, bunun da muhtemelen altının yükseliş eğilimini neden olacağını kaydediyor.

Yatırımcılar ayrıca ABD bankacılık sektörü ve ABD borç tavanıyla ilgili gelişmeleri de takip ediyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Pazar günü Kongre’nin borç tavanı konusunda harekete geçmemesinin “anayasal bir krizi” tetikleyebileceği konusunda sert bir uyarıda bulundu. Waterer, ABD ekonomisinde daha fazla zayıflık belirtisi olması halinde altının “başlıca faydalanıcılar” arasında yer alacağını belirtiyor. Ayrıca, fiyatların er ya da geç 2.100 dolara çıkacağını ifade ediyor. Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın ise ons altın tarafından destek alıyor.

Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabı. İşte (Türkiye'de) ülkemizde 8 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 19,50 (Alış) - 19,51 (Satış)

EURO: 21,54 (Alış) - 21,55 (Satış)

STERLİN: 24,63 (Alış) - 24,75 (Satış)

1 DOLAR = 19,51 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

8 Mayıs Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.269,82

Gram altın satış: 1.270,02

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.251,00

Çeyrek altın satış: 2.294,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.545,00

Yarım altın satış: 4.616,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.225,00

Cumhuriyet altını satış: 9.364,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00