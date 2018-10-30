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ABD iç savaşa mı gidiyor? İşte ilk işaret fişeği...

Amerikalı ve İngiliz uzmanlar, Donald Trump yönetiminde skandallara gebe olan ABD'de yakın bir zamanda devlet içerisinde çatışmaların baş gösterebileceğini belirtti.

30 Ekim 2018 Salı 20:19
ABD iç savaşa mı gidiyor? İşte ilk işaret fişeği...

Harvard Üniversitesi'nden İngiliz tarihçi Prof. Neil Ferguson'un The Sunday Times gazetesinde yayınlanan bir makalesinde, bir sonraki başkanlık seçimlerinin ABD'de toplumu ikiye bölebileceği ve iç savaşa yol açabileceği belirtildi.

Bombalı paketler işaret fişeği

ABD'de son zamanlarda iç çelişkilerin derinleştiği ve ‘kültürel çatışma'nın şiddetlendiği yorumunu yapan Ferguson, Barak Obama ve Hilary Clinton gibi önde gelen Amerikan Başkanı muhaliflerine bombalı paket gönderilmesi olaylarını da, ABD iç savaşıyla ilgili ‘yeni kehanetlere' zemin hazırladığı nitelemesi yaptı.

Lübnan'daki iç savaşa vurgu

Teksas Üniversitesi'nden akademisyen Emily Whalen de, Task&Purpose sitesi için yazdığı makalede, ABD'de bir iç savaş riski olduğu analizini yapıyor. Whalen yaptığı analizi, Lübnan'daki iç savaşı öngören gazeteci Jonathan Randal'ın metodolojisine dayandırıyor. ABD ile Lübnan arasında önemli farklılıklar olduğunu belirten akademisyen, aynı zamanda endişelenmek için yeteri kadar benzerlikler ve sepeblerin de varolduğu sonucuna varıyor.

"Karikatür bir hükümet"

Whalen, ABD Başkanı'nın ‘kaba' biri olduğunu, ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden büyük ve güvenilmez müttefikleri olduğunu ve aslında etkisiz ‘karikatür bir hükümet'le yönetildiğini belirtiyor. Akademisyene göre, Amerikan Cumhuriyetçi Parti, iç savaş öncesi Lübnanlı muhafazakar güçleri, Demokratlar ise dağınık ve örgütsüz Lübnanlı ilerici partileri hatırlatıyor.

New York Times ve Washington Post'la çalışan ABD'li gazeteci Jonathan Randal, bir yıl öncesinden, 1974'te Lübnan iç savaşını öngörmüştü. Randal, iç siyasal çatışma ve iç savaş tehdidiyle ilgili mevcut durumun değerlendirilmesini sağlayan bir tür ‘dedektör' geliştirmişti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:19
  1. ABD
  2. ABD iç savaşa mı gidiyor
  3. bombalı paketler
  4. ABD'de iç savaş alarmı
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  6. Donald Trump

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