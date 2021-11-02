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Dünya ABD Husilerin Marib’e saldırılarını kınadı
Dünya

ABD Husilerin Marib’e saldırılarını kınadı

ABD, Yemen'deki Husilere Marib iline düzenledikleri saldırıları durdurması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 05:46:00 - 2021-11-02 05:53:09
ABD Husilerin Marib’e saldırılarını kınadı

Eski başkent Sana'daki Büyükelçilik Maslahatgüzarı Cathy Westley imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Husilere savaşı durdurmaları çağrısı yapıldı.

Westley, "Husilerin bu saçma şiddet sarmalına son vermeleri ve kapsamlı bir ateşkesi kabul etmeleri gerekiyor. Aralarında kadın ve çocuklardan oluşan onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Husi saldırılarını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Westley ölenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.

Husilerin geçen pazartesi günü erken saatlerde Marib’in Cuba ilçesine düzenlediği balistik füze saldırısında 39 sivil hayatını kaybetmişti.

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