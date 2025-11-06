Kapanma ABD'yi kötü etkiliyor! 40 havalimanında kapasite azalıyor

ABD’de hükümetin kapanması havacılık sektörünü doğrudan etkiledi. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, 40 havalimanında kapasitenin yüzde 10 oranında azaltılacağını duyurdu.

Bakan Duffy, alınan kararın hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla uygulamaya konulduğunu belirtti. Yeni kapasite düzenlemesinin cuma sabahı itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

“BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİ SEYAHAT”

Duffy, Kentucky eyaletinde meydana gelen kargo uçağı kazası sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin kapanmasının sektörde ciddi bir stres yarattığını ifade etti.

Ulaştırma Bakanı, kaza ile hava trafik kontrolü arasında bağlantı bulunmadığını, olayın mekanik bir arızadan kaynaklandığını vurguladı.

Ancak Duffy, maaşlarını alamayan hava trafik kontrolörleri ve bakanlık çalışanlarının zor durumda olduğunu belirterek, “Bir numaralı önceliğimiz güvenli seyahati sağlamak. Bu nedenle ulusal hava sahasındaki risk profilini azaltacak ek önlemler alıyoruz.” dedi.

PERSONEL SIKINTISI VE GECİKMELER YAŞANIYOR

Bakan Duffy, hava trafik kontrolörlerinin ekim ayında yalnızca kısmi ödeme aldığını, ikinci maaşlarını ise alamadıklarını söyledi. Birçok çalışanın maddi sıkıntılar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Bu durumun hava sahalarında personel eksikliğine, dolayısıyla uçuş gecikmeleri ve iptallere yol açtığını belirtti.

FAA: “KONTROLÖRLERİN YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ”

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford da alınan önlemleri desteklediklerini belirterek, “Kontrolörlerimizin üzerindeki baskıyı azaltmak için planlanan kapasitede yüzde 10’luk bir azalma yapmanın uygun olacağına karar verdik.” dedi.

Bedford, FAA’nın havayolları ile koordinasyon içinde çalışarak uçuş planlarını yeniden düzenleyeceğini ve güvenliği ön planda tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

HÜKÜMET KAPANMASININ ETKİLERİ DERİNLEŞİYOR

ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle yalnızca ulaştırma değil, birçok federal kurumda da maaş ödemeleri aksadı. Uzmanlara göre, uzun süren bir bütçe krizinin hava taşımacılığı sisteminde kalıcı aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunuluyor.