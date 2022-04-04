'ABD hisselerinde ayı rallisi bitti!'

Hisse senedi piyasalarındaki son toparlanmanın kısa ömürlü olduğu ortaya çıktı diyen Morgan Stanley ABD Hisseleri Başstratejisti Michael Wilson ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla tahvillere sığınma tavsiyesinde bulundu.

Müşterilere geçtiği bir notta, “Ayı piyasası rallisi sona erdi” diyen Wilson, “Bu durum büyüme endişelerinin öne çıkmasıyla yakın vadede hisse senedi yerine tahvillere daha sıcak bakmamızı sağlayarak korumacı görüşümüzü kuvvetlendiriyor" yorumunu yaptı.

Wilson’un teorisine göre, geçtiğimiz yıl yaşanan parasal genişleme sonrası talep kaynaklı durum nedeniyle ekonomi keskin bir yavaşlamaya doğru ilerliyor ve bunun başlıca nedenleri arasında savaş nedeniyle gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş ve talebe yetişmeye başlayan stok inşası var.

Wilson bu acımasız makroekonomik tablonun kurumsal kârları tüketmesiyle yatırımcılar için görmezden gelmesi gittikçe zorlaşan bir durum ortaya çıkacağını belirtiyor.

Ukrayna’da şiddetlenen savaşla ilgili endişeler ve devamında küresel emtia tedarikini hedef alan yaptırımların rekor enflasyonist baskılara neden olmasına rağmen, ABD ve Avrupa’da hisse senetleri geçtiğimiz ay toparlanarak çeyrekte yaşadıkları kayıpları geri kazanmıştı.

Wilson ve ekibi ise bu rallinin desteği olmadığını belirterek yatırımcılara yükselişi çıkış için kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

JPMorgan: Büyüme endişeleri abartılı

Düşüş odaklı bakış açısı, hisselerde yukarı yönlü beklentilerini sürekli dile getiren ve büyüme endişelerinin abartılı olduğunu söyleyen JPMorgan’ın görüşleriyle keskin şekilde ayrılması açısından önem taşıyor.

Mislav Matejka liderliğindeki JPMorgan Stratejistleri geçtikleri bir bilgi notunda, “Jeopolitik gelişmeler öngörülemez bir risk olarak kalmaya devam ediyor fakat biz hisse senedi için temel risk-ödül görünümünün şu anda tasvir edildiği kadar aşağı yönlü olacağını düşünmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Wilson korumacı hisselere geçiş tavsiyesinde ısrarını artırırken, Matejka ve meslektaşları ise geleneksel korumacı hisselerin jeopolitik çalkantılar haricinde yükseliş için bir temeli olmadığını belirterek daha hafif bir pozisyon tavsiyesinde bulundu.