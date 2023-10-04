  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol öngörüsü! Rus isimden dikkat çekici enerji ve gaz analizi: ABD, Rusya ile yaptırım savaşında yenildi

AK Pati kongre hazırlığı! 10 parti davet edildi

Küresel açlık rakamlarını duyan şoka girdi: Dünya genelinde 735 milyon insan açlıkla karşı karşıya! İlişkin tespit

İngiltere, Türkiye'nin kapısını çaldı! Flaş karar: Türkiye'den ambalaj satın almak istiyoruz diyerek duyurdu! Milyar dolarlık ihracat!

Pompeii'de kaşifler dünyaya ilanı yaptı! Keşif yapıldı: İlk defa ev ve dükkanlara ait bir evin içinde siyasi slogan bulundu

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Meteoroloji o bölgeleri böyle uyardı! Bölgeye kuvvetli sağanak yağış geliyor, hemen önlem alın! MGM hava durumu tahmini

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Cihat Yaycı Paşa'dan skandal rapor için çağrı!

PKK/KCK-PYD/YPG'nin istihbarat kurumu SEL'in hedefinde Türkiye var: PKK, örgütle ideolojik bağı olmayan kişileri kullanıyor
Dünya ABD Hazine Bakanı Yellen'den Çin itirafı
Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Çin itirafı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 00:49:00 -
ABD Hazine Bakanı Yellen'den Çin itirafı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü belirterek, ABD ekonomisinin görünümünün olumlu olduğunu belirtti. Yellen ABD'nin bazı kritik alanlarda Çin'e aşırı bağımlı olduğunu da itiraf etti.

Yellen, Fortune tarafından düzenlenen bir etkinlikte, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü belirten Yellen, "ABD'nin ekonomik görünümü konusunda çok iyimserim." dedi.

Yellen, sürdürülebilir bir maliye politikasının önemini vurgulayarak, mevcut borç seviyesinin yönetilebilir düzeyde olduğunu aktardı.

Uzun vadeli faiz oranlarının yüksek olmasının bir tehdit oluşturabileceğini belirten Yellen, "Yaptığımız tahmin, faiz oranlarının daha normal seviyelere doğru yükseleceğini varsayıyor ancak özellikle son birkaç ayda sadece 10 yıllık nominal faizlerde değil, aynı zamanda reel faizlerde de oldukça önemli bir artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yellen, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının daha uzun bir süre yüksek kalabileceğini ancak orta vadede faiz oranlarının daha normal seviyelere döneceğini belirtti. Janet Yellen, uzun vadeli faiz oranlarının da düşünülenden yüksek olmasının da mümkün olduğunu aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'nin bazı kritik alanlarda Çin'e aşırı bağımlı olduğunu kaydeden Yellen, ülkenin Çin'den tamamen kopmadan bu risklerin bir kısmını ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.

Yellen, yapay zekadaki gelişmelerin sorulması üzerine ise bu alandaki ilerlemenin "inanılmaz derecede hızlı" olduğunu ve verimlilikte önemli bir fark yaratabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Dünya

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Petrol öngörüsü! Rus isimden dikkat çekici enerji ve gaz analizi: ABD, Rusya ile yaptırım savaşında yenildi
Petrol öngörüsü! Rus isimden dikkat çekici enerji ve gaz analizi: ABD, Rusya ile yaptırım savaşında yenildi

Ekonomi

Petrol öngörüsü! Rus isimden dikkat çekici enerji ve gaz analizi: ABD, Rusya ile yaptırım savaşında yenildi

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar
ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

Dünya

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

ABD siyaseti karıştı! Sağcı grup McCarthy'i yedi
ABD siyaseti karıştı! Sağcı grup McCarthy'i yedi

Dünya

ABD siyaseti karıştı! Sağcı grup McCarthy'i yedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23