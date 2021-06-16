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Dünya ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan açıklama: Uzay Teleskobu gözlemlerini durdurdu
Dünya

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan açıklama: Uzay Teleskobu gözlemlerini durdurdu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bir bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle Hubble Uzay Teleskobu’nun tüm astronomik görüntülemelerinin 3 gündür durdurulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 23:38:00 -
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan açıklama: Uzay Teleskobu gözlemlerini durdurdu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilim aygıtlarını kontrol eden 1980'lerden kalma bir bilgisayarın, bellek kartındaki muhtemel kötüleşme nedeniyle pazar gününden beri kapalı tutulduğunu açıkladı.

Söz konusu bilgisayarın denemelere rağmen çalışmaması üzerine yedek bellek karta geçiş için uğraşıldığı vurgulanan açıklamada, başarılı olunursa teleskobun önce bir gün boyunca test edileceği, ardından bilim aygıtlarının açılarak gözlemlere devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, şu an için teleskop üzerinde bulunan kamera ve diğer enstrümanların güvenli modda bekletildiğinin altı çizildi.

 

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