ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkedeki protestoların Kovid-19'u yaymasından endişeli

WASHINGTON (AA) - ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine karşı düzenlenen protestoların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına yol açabileceğini belirterek, gösterilere katılan kişilere test yaptırma çağrısında bulundu.

Redfield, ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesinde Kovid-19 ile ilgili düzenlenen oturuma katılarak, komite üyesi vekillerin sorularını yanıtladı.

ABD'de ve tüm dünyada Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişilerden dolayı derin üzüntü duyduğunu kaydeden Robert Redfield, ülkede sağlık ve sosyal eşitsizlikler bakımından da düzenlemelere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Redfield, "Bu salgın, uzun yıllardır yeterince kaynak sağlanmayan kamu sağlığı sistemimizdeki eksikliklere ışık tuttu. Daha önce yaşanan hiçbir şey, rapor edilebilir, güvenilir, kapsamlı ve zamanlı kamu sağlığı bilişim teknolojileri altyapımızda modernleşmeye duyulan ihtiyacı ortaya sermemişti." diye konuştu.

- Protestoculara "Kovid-19" uyarısı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında düzenlenen gösterilerden duyduğu endişeyi dile getiren Robert Redfield, "Gösterilere katılan kişilerin belirlenip, virüs testi yaptırmasını gerçekten istiyoruz. Bu gösteriler salgın için bir tohumlaşma olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Özellikle büyük şehirlerde virüsün bulaşma oranının yüksek olduğunu hatırlatan Redfield, "Riski en aza indirgemenin yolu, gösterilere katılan kişilerin başka insanlardan uzak durması ve 3 ila 7 gün içinde test yaptırması." dedi.



Robert Redfield, protestoculara müdahale için göz yaşartıcı gaz kullanıldığına da işaret ederek, "Göz yaşartıcı gaz, insanların öksürmesine yol açıyor. Öksürme de Kovid-19 da dahil solunum yollarını etkileyen birçok virüsün yayılmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.



- Trump'a rağmen CDC-DSÖ iş birliği devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ilişkimizi kestik" açıklamasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile CDC arasında iş birliğinin devam ettiğini vurgulayan Redfield, "Ne yazık ki şu anda Batı Kongo'da yeni bir Ebola salgını var, biz de DSÖ ve Sağlık Bakanlığı ile bu virüsle mücadele için adımları atmaya başladık." şeklinde konuştu.

CDC Direktörü Redfield, "Siyasi düzeyde bazı değişikliklere gidilse de DSÖ ile aramızdaki kamu sağlığı ortaklığının devam ettiğine inanıyorum. Bu siyasi değişiklik, kamu sağlığı düzeyinde olmayacaktır." görüşünü paylaştı.