  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD halkı Biden yönetimini nasıl buluyor?
Dünya

ABD halkı Biden yönetimini nasıl buluyor?

Başkan Joe Biden için yapılan ankete göre, koronavirüs salgını ile mücadelede Biden'a yüzde 73 destek çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 02:22:00 -
ABD halkı Biden yönetimini nasıl buluyor?

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 73'ü Başkan Biden'ın Kovid-19 salgınını ele alış biçimini onayladığını belirtti.

Ankette, ayrıca katılımcıların yüzde 62'si Biden'ın sağlık hizmetleri çalışmasını desteklerken, yüzde 60'ı ekonomik politikalarını, yüzde 55’i de dış politika yaklaşımını onayladığını kaydetti.

Ülke genelinden seçilen 1166 yetişkin üzerinde 26-29 Mart'ta gerçekleştirilen ankette, Biden, göçmenlik, sınır güvenliği ve silah kontrolü politikalarında ise sınıfta kaldı.

Katılımcıların sadece yüzde 42’si Biden hükümetini göçmenlik konusunda başarılı bulurken, sınır güvenliği konusunda ise yüzde 44’ü, silah kontrolü tartışmalarında da yüzde 45’i Biden'ın iyi iş çıkardığını ifade etti.

Bütçe açığı konusunda da katılımcıların yüzde 48’i Biden’ı onaylarken, partililer bazında ise Demokratların yüzde 77’si hükümeti başarılı, Cumhuriyetçilerin yüzde 83’ü ise başarısız bulduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu
Gündem

Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu

Oynadığı ahlaksız filmlerle tanınan Alman asıllı oyuncu Sibel Kekilli ile milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, aynı cephede bir araya geld..
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul’u konuşmak için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu istediği kanalda tartışmaya da..
İsrail'de tarih yazdılar! Herkes nasıl bir adım atacaklarını merak ediyor
Dünya

İsrail'de tarih yazdılar! Herkes nasıl bir adım atacaklarını merak ediyor

İsrail'deki seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak 4 vekil ile meclise giren Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının siyasi uzantısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay