ABD, Hacıabad kentine saldırı düzenledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentine saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda sivil can kaybı veya konut ve ticari altyapıda hasar olmadığı aktarıldı.
İran’ın Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre, saldırı yerel saatle 02.10 sıralarında gerçekleşti.
Haberde, “Düşman ABD tarafından Hacıabad yakınlarında askeri bir saldırı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 02.10 sularında düşman ABD tarafından Hacıabad yakınlarında askeri bir saldırı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.
Saldırıda sivil can kaybı veya konut ve ticari altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı.
Hürmüz Boğazı kıyısındaki Hürmüzgan eyaleti son günlerde ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) kısa süre önce İran'a yeni saldırılar başlattıklarını duyurmuştu. CENTCOM'un duyurusunun ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentine saldırı haberleri verilmişti.