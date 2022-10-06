ABD, Gülen'e yakın Enes Kanter'i böyle korudu! Talimat evrakları reddedildi
ABD, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkındaki dava kapsamında İstanbul 39. Aliye Ceza Mahkemesi tarafından istenen talimat evrakını Türkiye'ye göndermeyi reddetti.
Fetullah Gülen'e yakın isimlerden firari FETÖ'cü Enes Kanter'in, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret etmesi sebebi ile açılan davanın duruşmasına İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Mahkeme, ABD'den istenen talimat evrakının, ABD'li yetkililerce "yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren bilgi olmaması" gerekçesiyle iade edildiğini aktardı.
Yakalama kararının infazının beklenmesine karar verildi!
FETÖ'cü Enes Kanter'in 2 yıl hapis istemi ile yargılandığı davanın son duruşmasına, müşteki Hidayet Türkoğlu'nun avukatı Muhammed Balta katılırken, firari sanık Enes Kanter'in avukatı katılmadı.
Duruşmada Türkoğlu’nun avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Mahkeme, sanık Enes Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.