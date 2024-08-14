ABD Google'ı parçalamak istiyor! İşte masadaki seçenekler

Google'ın çevrimiçi arama pazarında "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmedilmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Google'ı parçalamayı düşündüğü öne sürüldü.

Bloomberg'te yer alan haberde, geçen hafta antitröst davasında Alphabet’in aleyhine karar verilmesinin ardından DOJ’un Google’ı bölme planını değerlendirdiği kaydedildi.

Haberde, DOJ'un bölme planını hayata geçirmesi halinde Android işletim sistemi ve Google Chrome en olası ayrılacak birimler olarak görüldüğü belirtildi.

Ayrıca Google'ın arama reklamcılığı programı AdWords'ün zorla satılması ve Chrome web tarayıcısının elden çıkarılmasının da düşünülen diğer seçenekler arasında olduğu söyleniyor.

Bloomberg'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, “Daha az ciddi seçenekler arasında Google'ı rakipleriyle daha fazla veri paylaşmaya zorlamak ve yapay zeka ürünlerinde haksız avantaj elde etmesini önleyecek tedbirler yer alıyor” dedi.

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ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ İLK SEÇENEK

Parçalanmanın henüz değerlendirme aşamasında olduğu ve ayrılığın gerçekleşmeyebileceğine de değinilirken, parçalanmanın gerçekleşmesi halinde Android mobil işletim sisteminin ayrılma ihtimalinin daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Bloomberg'in haberine göre, dünya çapında yaklaşık 2,5 milyar cihazda kullanılan Android işletim sistemini elden çıkarmak, Adalet Bakanlığı avukatları tarafından en sık tartışılan çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.

Google Ads konusunda ise, "Adalet Bakanlığı Google'ın AdWords'ü satmasını talep etmezse, diğer arama motorlarında sorunsuz çalışmasını sağlayacak birlikte çalışabilirlik şartları isteyebilir" ifadeleri yer aldı.

Haberde veri paylaşımı konusunda ise, "Bir diğer seçenek de Google'ın verilerini Microsoft'un Bing veya DuckDuckGo gibi rakiplerine satması veya lisanslaması olabilir" dendi.

NE OLMUŞTU?

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı ile Google'ı karşı karşıya getiren davaya ilişkin uzun zamandır beklenen karar geçen hafta açıklanmıştı.

ABD'de federal yargıç Amit Mehta,kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir" ifadelerine yer vermişti.

Bu kararla ABD Adalet Bakanlığı, bugüne kadar açtığı antitröst davalarında ilk kez bu boyutta bir dava kazanmış oldu.

İnternet araması konusunda ilk kez büyük bir davayı kaybeden Google'ın bugün kaybettiği davanın ardından süreci temyize götüreceği belirtilmişti.