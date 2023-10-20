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Dünya ABD gemisi Husilerin füzelerini vurdu
Dünya

ABD gemisi Husilerin füzelerini vurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-20 08:28:00 -
ABD gemisi Husilerin füzelerini vurdu

ABD’den iki yetkili, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisinin Yemen kıyısı yakınlarında birden fazla füzeyi belirleyerek durdurduğunu açıkladı.

CNN’in isimleri açıklanmayan iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Yemen yakınlarında nereyi hedeflediği bilinmeyen birden fazla füzeyi tespit ederek engelledi.

Yetkililerden biri füzelerin Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından ateşlendiğini belirtti.

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