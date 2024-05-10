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Dünya ABD: Gazze'ye giren insani yardım miktarı kabul edilemez seviyelerde
Dünya

ABD: Gazze'ye giren insani yardım miktarı kabul edilemez seviyelerde

Yeniakit Publisher
2024-05-10 21:25:00 -
ABD: Gazze'ye giren insani yardım miktarı kabul edilemez seviyelerde

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze Şeridi'ne giren insani yardım miktarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sözcü Miller, Gazze'ye giren insani yardım miktarının "kabul edilemez" seviyelerde olduğunu belirterek, ülkesinin yardımları artırması için İsrail'e baskı yaptığını kaydetti.

Refah Sınır Kapısı'nın yakıt girişi için kritik önem taşıdığını ifade eden Miller, "(İsrail'e) Sınır kapısını bir an önce açmaları gerektiğini açıkça ifade ettik." dedi.

Miller ayrıca İsrail'e, insani yardım çalışanlarının gidip gelmesinin ve insani yardımların ulaştırılmasının daha fazla engellenmemesi çağrısında bulundu.

İsrail, dün, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın insani yardım girişi için tekrar açıldığını duyurmuştu.
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Öte yandan, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin,  İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eş zamanlı Refah Sınır Kapısı'nda insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu söylemişti.

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