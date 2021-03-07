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Gündem ABD, Fransa, Yunanistan ve İsrail… Resmen kaşınıyorlar!
Gündem

ABD, Fransa, Yunanistan ve İsrail… Resmen kaşınıyorlar!

Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de kirli ilişkiler devam ediyor. Fransız filo komutanı Yunan fırkateynine çıktı. Bir diğer Yunan savaş gemisi de İsrail limanına yanaştı. Aynı anda denizaltılar harekete geçti, savaş uçakları kalkış yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 17:15:00 -
ABD, Fransa, Yunanistan ve İsrail… Resmen kaşınıyorlar!

ABD ve Fransa'nın Yunanistan'la birlikte Türkiye'ye karşı giriştiği gözdağında, Fransız filo komutanı Yunan fırkateynine çıktı. Bir diğer Yunan savaş gemisi de İsrail limanına yanaştı.

Türkiye'nin yeni Doğu Akdeniz hamlesiyle etekleri tutuşan Yunanistan hem diplomasi hem de askeri alanda yanıt vermek için adım atıyor. Yunan savaş gemisi İsrail limanına yanaşırken, Fransız uçak gemisi komutanı Yunan fırkateynine çıktı. Aynı anda denizaltılar harekete geçti, savaş uçakları kalkış yaptı.

Türkiye'nin Mısır'la deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzalayabileceğini açıklaması Doğu Akdeniz'deki fay hatlarını yerinden oynattı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hemen telefona sarılıp Mısır lideri Abdulfettah Sisi'yi aradı.

Atina yönetimi, bununla da kalmayıp Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı yarın Kahire'ye gönderiyor. Güney Kıbrıs'ı da ziyaret edecek Dendias, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ve Petrol Bakanı'yla görüşmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğalgazı Avrupa'ya taşımak için Türkiye'yi devre dışı bırakmayı hedefleyen ancak projesi büyük darbe alan Atina, Mısır'ın 18. sahadaki Türk hakimiyetini tanımasıyla yeniden oyun kurmaya çalışıyor.

İsrail basınını kaynak gösterdiler

Atina'nın Ankara'dan son günlerde gelen açıklamaları analiz ettiğini belirten Kathimerini gazetesi, Arap medyasına yansıyan haberlere göre Mısır'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz davetine yönelik bir karşılık olmadığını ileri sürdü.

To Vima gazetesi ise Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'nün Arap Birliği zirvesinde sarfettiği Türkiye karşıtı sözleri sayfalarına taşıyıp, İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde çıkan bir analizi kaynak göstererek yakınlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatına yanıt vermek isteyen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de müttefiki Fransa ile tehlikeli bir oyuna girişti. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve deniz filosu halihazırda Doğu Akdeniz'de.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve Belçika'nın da yer aldığı Clemenceau 21 tatbikatına Atina'nın Kanaris fırkateyniyle dahil olduğunu duyurdu. Tatbikatla aynı anda Yunan denizaltıları hareket etti, savaş uçakları da havalandı.

Görev Gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Marc Aussedat'ın Yunan fırkateyni Kanaris'i deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da, yine Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı.

New Post yayın organı ise, Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatıyla suların fokurdadığı Doğu Akdeniz'de bir başka tatbikatı sayfasına taşıdı. Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD savaş gemileriyle tatbikatlar yapan Yunan fırkateyni Hydra, şu an İsrail'de. Habere göre, Yunanistan 87 savaş gemisiyle icra edilen Mavi Vatan'ı çok yakından takip etti, iki hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Hydra'nın rotasını dönüş yolunda değiştirdi ve fırkateyni İsrail'in Hayfa limanına gönderdi.

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