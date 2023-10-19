ABD fonlu katliama karşı ABD'li yetkili hemen hamle yaptı, resti çekti: 'Kaç Filistinli çocuk ölmeli'! Mektupla istifa etti

İsrail günlerdir sivillerin üstüne bombalar yağdırıyor. ABD ise bu katliama göz göre göre destek olmayı sürdürüyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e koşulsuz desteğini bildirdi, ihtiyacı olan silahları sağlayacağını açıkladı. Bu açıklamaların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi adeta 'Artık yeter' dedi. ABD fonlu katliama daha fazla göz yumamayacağını bir mektupla bildiren yetkili LinkedIn'de yayımladığı mektupla istifa etti.

İsrail'in çocukların üstüne bomba yağdırmasına ABD'nin destek olmasına katlanamayan ABD'li üst düzey yetkili LinkedIn'de yayımladığı mektupla istifa etti. Mektubunda ABD'nin masum çocukların öldürülmesine çanak tuttuğunu belirten yetkili "Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." diyerek istifa etti.

ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupla açıkladı.

Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

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Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.