ABD fena karışacak! Trump’tan ‘isyana’ destek: Hızla yayılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi konumundaki ABD’de karantina önlemlerine karşı protestolar, ülke genelindeki siyasi kutuplaşmayı da derinleştiriyor. Gösteriler Demokrat Partili valiler tarafından yönetilen diğer eyaletlere yayılıyor. Hafta ortasında Michigan eyaletinde düzenlenen silahlı protestonun ardından, Demokrat Parti yönetimindeki Minnesota, Virginia, Kaliforniya ve Kentucky eyaletlerinde de yoğun katılımlı gösteriler düzenlendi. Çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti destekçisi gösterileciler sokağa çıkma yasaklarını delerek eyalet başkentlerinin cadde ve sokaklarında işletmelerin açılması hedefiyle gösteriler düzenledi. Trump, karantina şartlarının kaldırılma kararını eyalet valilerine bırakmıştı.

Trump bayrağı açtılar

Minnesota’da Vali Tim Walz’ın resmi konutu önünde toplanan yüzlerce gösterici, eyalet genelindeki tecritin kaldırılması talebinde bulundu. Bazı göstericiler “Trump 2020” afişler, bazıları ise “sahte kriz” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler ayrıca, Amerikan bayrağı üzerine Trump’ın resminin basılı olduğu devasa bir bayrak açtı. Kentucky’de ise onlarca araçtan oluşan bir konvoy eyalet başkenti Frankfort’ta korna çalarak tur attı. Zor durumda olduklarını belirten protestocular, karantinanın bitmesini ve işlerine dönmek istediklerini söyledi. Kaliforniya’da ise 100 kadar protestocu Huntington Sahili’nde karantinanın bitmesine yönelik gösteri yaptı.

Silahlanmayı gündeme taşıdı

Virüs önlemlerinin en kısa sürede gevşetilmesinden yana olan ABD Başkanı Donald Trump da protestoculara Twitter üzerinden destek verdi. Trump, protestocuların da slogan olarak kullandığı “Minnesota’ya özgürlük” ve “Michigan’a özgürlük” ifadelerini kullandı. Virginia eyaleti için de tweet atan Trump, ABD anayasasının ikinci maddesi “silahlanma hakkını” gündeme taşıdı. Kovid-19 salgını nedeniyle Virginia’nın Demokrat partili Valisi Ralph Northam’ın silah satış şartlarını ağırlaştırılmasını eleştiren Trump, “Virginia’ya özgürlük. 2’nci maddedeki haklarınızı koruyun. Bu hakkınız kuşatma altında” şeklinde paylaşımda bulundu.

Cuomo’ya: Sesini kes

Trump, bir diğer Demokrat Partili New York Valisi Andrew Cuomo’yu da es geçmedi. ABD Başkanı, “Vali Cuomo, vaktini daha çok işe ve daha az şikayete ayırmalı. Buradan yürü git ve işini yap. Sesini kes” ifadesini kullandı. New York’a diğer eyaletlerden daha çok para ve ekipman desteği sağlandığına işaret eden Trump, “Binlerce hastane yatağı inşa ettik, bunlara ihtiyaç duymadınız ya da kullanmadınız. Sizin önceden edinmeniz gereken çok sayıda solunum cihazını biz verdik, yapmanız gereken test yardımını da biz ulaştırdık. Ama sizden hiç teşekkür duymadık. Virüse ilişkin sayılarınız hiç iyi değil. Az laf, çok iş” değerlendirmesinde bulundu.

22 milyon işsiz

ABD Başkanı’nın yaptığı gösteri çağrılarının ulusal bir boyuta ulaşacağı değerlendiriliyor. Ülkede Kovid-19 salgını başlayana kadar düşük rakamlarda seyreden oranlar, salgın nedeniyle tavan yapmış durumda. Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 4 haftada 22 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu. Trump da, 2020 sonunda düzenlenecek başkanlık seçimi için salgın önlemlerinin ortaya çıkardığı ekonomik krizi fırsata çevirerek, seçmenini adeta “silahını kap gel” ifadeleriyle cepheye çağırıyor. Demokratlar ise, gösteriler sırasında ortaya çıkacak muhtemel yaralanma ve ölümlere dair, Anayasa’nın başkanın görevden alınmasının önünü açan 25 numaralı maddesini devreye gireceği uyarılarında bulunuyor.

Teksas ve Florida’dan Trump’a destek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetileceği yönündeki açıklamasına ilk cevap yönetimi Cumhuriyetçi Parti’de olan Teksas ve Florida eyaletlerinden geldi. Teksas Valisi Greg Abbott, pazartesiden itibaren yasakları yumuşatmaya başlayacaklarını açıkladı. Florida Valisi Ron Desantis de, eyalette bazı parkların ve plajların yeniden açılacağını duyurdu. DeSantis, düzenlediği basın toplantısında eyalet yetkililerine “Bunu iyi, güvenli bir şekilde yapın” mesajını verdi. Plaja gideceklerin yine sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda olacağını belirten DeSantis, insanların egzersiz yapma, güneş ışığı ve temiz hava almasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

Huzurevlerinde 7 bine yakın ölü

New York Times (NYT) gazetesi, ABD’de, yaşlı bakım evlerinde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar olduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre, yaşlı bakım evlerinde koronavirüsten dolayı en az 6 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ABD’deki virüs ölümlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor. Eski New York Vali Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıklarını Azaltma Komitesi Kurucusu Betsy McCaughey, NYT’ye yaptığı açıklamada, “Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Kovid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor” dedi. NYT’ye konuşan bakım evi çalışanları ise salgın döneminde yeterince kişisel koruma ekipmanlarının olmadığını belirtti.

(Yenişafak)