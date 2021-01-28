ABD F-35'leri uçamaz hale getirdi! Uzman isim kritik detayı paylaştı

İngiliz pilotun F-35’i çalıştıramaması gündeme bomba gibi düştü.

İngiliz pilot, F-35B uçak sistemlerine erişim sağlayabilmek için yanlış kod girmiş uçuşa başlayamamış, ancak yeni kod alınıp tekrar girişimde bulunduktan sonra uçuşa çıkabilmişti. Bu konu daha sonra İngiliz medyasında da yer almıştı.

Ankara Havadis'e konuşan Makine Mühendisi Fazıl Altay, kullanıcı adı ve şifre doğru girilmediği takdirde F-35’in motorunun durduğunu hatırlatarak ABD’nin istediği an uçağa ait ara yüze erişip şifreyi değiştirebileceği tehlikesine dikkat çekti.

Altay, milli ve bağımsız savunma ihtiyacımızı bu uçaklar karşılayamaz diyerek “Tek çözüm kendi Milli Muharip Savaş Uçağımız TF-23'ü üretmektir.” dedi.

Fazıl Altay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ABD, ALIS/ODIN Cloud/Network tabanlı yazılımla F-35'in her türlü uçuş ve uçuş sonrası bilgisini takip ediyor ve bu verileri BIGDATA veri tabanında toplayıp analiz ediyor. Ayrıca F-35 ile Cloud üzerinden irtibat kurunca istediği güncellemeleri yapıyor. Bu esnada F-35'in Username&Password'ünü (Kullanıcıadı&Şifre) değiştirerek uçağı istediğinde uçamaz hale getirmek de dahil...

Şimdi TSK, F-35 alsa kime karşı kullanabilir? Cevap Rusya ve İran gibi ABD'nin düşmanı olan ülkelere karşı.

Peki kime karşı kullanmasına ABD, kullanıcı adı şifre engeli ile izin vermeyecek? Cevap: İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan, Fransa ve hatta kara gücüm dediği YPG/PKK...

Bu uçağı alıp milli ve bağımsız savunma ihtiyaçlarımız için kullanmak tamamen hayaldir. Tek çözüm kendi Milli Muharip Savaş Uçağımız TF-23'ü üretmektir.”