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Dünya ABD eski Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili çarpıcı S-400 itirafı
Dünya

ABD eski Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili çarpıcı S-400 itirafı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 22:09:00 - 2023-06-16 22:59:29

ABD eski Başkanı Donald Trump, Obama yönetiminde Türkiye'ye satılması planlanan S-400'lere ilişkin çarpıcı itirafta bulundu.

ABD eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı dava ile tekrar gündeme geldi. Yargılandığı davada savunması alınan Trump, Türkiye'nin S-400 alımı hakkında da çeşitli itiraflarda bulundu.

Trump, ABD ile Türkiye arasında son zamanların en büyük ayrışmasına sebep olan S-400'ler konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Obama yönetimi Patriotları satmadı. Türkiye'nin savunması için bu sistemlere ihtiyacı vardı ama hiçbir şekilde satmadılar. Türkiye almak için çok uğraştı ama satmadılar. Bu uzun süre devam etti.

Patriot kadar iyi olmayan ama benzer bir sistemi Rusya'dan almak zorunda kalınca herkes bir anda 'tamam o zaman satalım' dedi ama Türkiye buradan almalarına aptalca izin verilmediği için anlaşmayı yapıp çoktan parasını ödemişti."

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