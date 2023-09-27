ABD Ermenilere 11,5 milyon dolar verecek!

Azerbaycan’ın Karabağ’da bulunan, "Lokal antiterör tedbirleri" sonrası gelişmeler sürüyor.

AMERİKA KAFKASLAR’A ERMENİSTAN İLE EL ATTI!

Rusya’yı çevrelemek istediği ortaya çıkan ABD’nin, Ukrayna’dan sonra Kafkaslar’a Ermenistan ile el attığı ortaya çıkmıştı.

ABD DESTEKLİ ERMENİSTAN SÖZDE ERMENİ CUMHURİYETİNİ DESTEKLEDİ!

ABD'nin açıktan ve Fransa’nın gizli desteğini alan Ermenistan, 2.Dağlık Karabağ Savaşı sonrası, Karabağ’da yaşayan Ermenilere destek olmaya başladı. Ermenistan sınırdan yaptığı sivil geçişlerle, Karabağ Ermenilerini başta terörist, silah ve mühimmat yardımları ile güçlendirdi. Aynı Ermenistan, sınır bölgelerinden Karabağ’da bulunan Azerbaycan askerlerine silahlı saldırılarda da bulunuyordu.

Bu arada Azerbaycan, Karabağ’da konuşlanmış yasadışı 10 binden fazla Ermeni terörist olduğunu belirlemişti. Azerbaycan topraklarında bu teröristlerle beraber çok sayıda tank, zırhlı araç, ağır topçu tesisi, elektronik savaş ve havan sistemleri bulunduğu da tespit edilmişti.

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ERMENİSTAN VE ABD ORTAK ASKERİ TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ!

Yine ABD destekli Ermenistan’ın Kafkaslar’da gerginliğe neden olan diğer önemli hareketi ortak tatbikat yapması oldu. Ermenistan ve ABD, 11 Eylül'den 20 Eylül'e kadar, ”EAGLE PARTNER 2023” adlı ortak askeri tatbikat düzenledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın ABD ile ortak tatbikat karşılığı yüklü miktarda maddi yardım ile askeri malzeme sözü aldığı ifade edildi.

AZERBAYCAN ORDUSU LOKAL ANTİTERÖR OPERASYONU YAPTI

Kafkaslar’da ABD ile ortak hareket eden Ermenistan’ın saldırgan politikası sonucu, son olarak Karabağ’da döşenen mayınlarla 4 askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu, lokal antiterör denetimi başlatmıştı. Kendilerini "Artsakh Cumhuriyeti" olarak adlandıran bölgeyi yöneten Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçılar, Azerbaycan Ordusu karşısında dayanamayarak 25. saatte Rus Barış Gücü askerleri tarafından iletilen şartları kabul etmek zorunda kaldı.

WASHİNGTON ERİVAN’A MADDİ YARDIM SAĞLAYACAK!

Kafkaslar’daki ABD ve Rusya arasında gelişen güç savaşı sürüyor. Azerbaycan Ordusu’nun yaptığı operasyon sonrası Washington, Karabağ’daki Ermenilerin insani ihtiyaçları için maddi yardım yapacağı bildirildi.

SuperHaber’in elde ettiği bilgilere göre, ABD yönetiminin, Ermenistan'a 11.5 milyon dolar yardım edeceği öğrenildi. Öte yandan Azerbaycan’ın resmi bilgilerine göre, Karabağ'dan Ermenistan'a giden Ermenilerin sayısı 19 bin kişiyi aştı. Karabağ’dan göç edenlerin Ermenistan, Rusya, İran, Lübnan ve Suriye vatandaşı olduğu ifade edildi.

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