ABD ekonomisine 8 milyar dolarlık "Cadılar Bayramı" katkısı

WASHINGTON (AA) - DİLARA ZENGİN - ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) dolayısıyla yapılacak harcamaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl 8,05 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Amerikalılar, renkli kostümler ve korku temalı süslemelere sahne olan Cadılar Bayramı için her yıl milyarlarca dolarlık harcama yapıyor.

Bu yıl Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşecek Cadılar Bayramı'nda önceki senelere kıyasla daha farklı şekilde kutlanması bekleniyor. Amerikalıların gelenek dışı yöntemlerle dahi olsa geleneksel bayramlarını kutlamaya önem verdiği dikkati çekiyor.

AA muhabirinin ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) 7 bini aşkın tüketiciyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarından derlediği bilgilere göre, 148 milyondan fazla Amerikalı bu yıl Cadılar Bayramı ile ilgili etkinliklere katılmayı düşünüyor. Amerikalıların 4'te 3'ünden fazlası salgının kutlama planlarını etkilediğini belirtirken, yüzde 17'si bu yıl Cadılar Bayramı'nı sanal ortamda kutlamayı planlıyor.

Cadılar Bayramını kutlayacakların yüzde 53'ü evlerini dekore etmeyi, yüzde 46'sı balkabağı oymayı ve yüzde 18'i evcil hayvanlarını süslemeyi düşünüyor.





- Harcamalarda sınırlı bir düşüş olması bekleniyor





Kovid-19 salgınına rağmen Cadılar Bayramı dolayısıyla, tüketicilerin yapacağı harcamaların 8,05 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kutlamalara katılımlardaki düşüş nedeniyle geçen seneye göre sınırlı bir azalış göstermesi tahmin edilen harcamaların, 2019'da 8,78 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydediliyor. Bu sene Cadılar Bayramı'nı kutlayacakların ortalama 92,12 dolar harcaması bekleniyor, bu tutarın geçen yıl 86,27 dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor. Tüketicilerin, ev dekorasyon ürünleri, şekerlemeler ve tebrik kartlarına daha fazla para harcayarak bu bayramı daha özel bir etkinlik haline getirmek için ellerinden geleni yaptıkları belirtiliyor.





- Tüketicilerin yüzde 30'u bayram alışverişini internetten yapacak





Ülkede Cadılar Bayramı'nı kutlayacakların yüzde 62'si şekerleme dağıtacağını, yüzde 53'ü evlerini süsleyeceği, yüzde 46'sı kostüm giyeceğini, yüzde 46'sı balkabağı oyacağını, yüzde 23'ü şekerleme toplayacağını, yüzde 22'si bir partiye katılacağını, yüzde 18'i evcil hayvanını süsleyeceğini ve yüzde 15'i perili ev ziyaret edeceğini belirtiyor. Tüketicilerin yüzde 30'u bu yıl Cadılar Bayramı'na yönelik alışverişlerini internet üzerinden yapmayı planlıyor.





- Yetişkinlerin çoğu cadı kostümünü tercih ediyor





Bu yıl 4,6 milyondan fazla yetişkin cadı kostümü, 1,7 milyonu vampir kostümü, 1,3 milyonu kedi kostümü, 1,1 milyonu Batman kostümü ve 1 milyonu hayalet kostümü giymeyi düşünüyor.

Söz konusu kutlamalarda, 2,7 milyonu aşkın çocuk en sevdikleri prenses karakteri gibi giyinmeyi planlarken, 1,8 milyonu Spiderman kostümü, 1,6 milyonu en sevdiği kahramanın kostümünü, 1,3 milyonu hayalet kostümü ve 1,3 milyonu batman kostümü giyinmeyi istiyor. Hayvanseverlerin yüzde 10'u ise evcil hayvanlarına balkabağı kostümü giydirmeyi düşünürken, yüzde 6'sı kedi ya da köpeklerine "hot dog" kostümü ve yüzde 5'i süper kahraman kostümü giydirmeyi planlıyor.