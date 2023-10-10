ABD Ekonomisi için çok büyük iddia: Para mum gibi böyle şakır şakır oraya akacak

Forbes’de 8 Ekim tarihinde yayınlanan bir makalede, borç batağındaki ABD ekonomisinin günün sonunda Bitcoin (ETH), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) yükselişi tetikleyeceğine yer verildi. ABD Merkez Bankası’nın 33 trilyon dolarlık borç sarmalıyla boğuştuğu vurgulanan içerikte, ABD piyasalarından yaşanabilecek 8 trilyon dolar bilançosunun yeterli olmayacağı ve basılacak paranın kripto paralara ve altına akacağı öne sürüldü.

FED’in bu sebeple 8 trilyon dolarlık bir şoka uğrayacağı ve borç sarmalından çıkmak için para basmak zorunda kalacağı düşünülüyor.

Jefferies’in küresel hisse senedi stratejisi başkanı Christopher Wood önderliğinde hazırlanan bu detaylı araştırmada, ABD Merkez Bankası’nın (FED) borçlarını kapatabilmek için dolar basma politikasına geri döneceği ifade edildi.

Sunulan araştırmada, ABD özelinde yaşanan bu finansal çöküşün beraberinde altın ve Bitcoin’e ciddi bir yükseliş getirebileceği hatırlatıldı. Bununla birlikte yükselişin sadece Bitcoin ile sınırlı kalmayacağı ve Ethereum ile Ripple’ın da bu yükseliş dalgasına dahil olacağı iddia edildi.

Christopher Wood, Bitcoin ve altını artan enflasyona karşı güvenli liman olarak nitelendirirken açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

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En önemlisi FED olmak üzere G7 merkez bankaları, geleneksel olmayan para politikasından iyi huylu bir şekilde çıkamayacak ve nihayetinde şu veya bu şekilde devam eden merkez bankası bilanço genişlemesine bağlı kalacaklar. Bu süreç güvenli liman olarak görülen kripto para sektörüne ve altına yarayacak.

Araştırmada ayrıca İsrail- Filistin arasında yaşanan savaşın petrol fiyatlarını yükseltebileceğini ve buna paralel olarak enflasyonun FED’in beklentilerinin üzerinde kalacağı öne sürüldü. Araştırmaya göre enflasyon beklentisini karşılayamayan FED faiz artırımına devam edebilir.