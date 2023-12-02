  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel ABD duyurdu: 'İsrail yardım tırlarının geçişine izin verecek'
Yerel

ABD duyurdu: 'İsrail yardım tırlarının geçişine izin verecek'

Yeniakit Publisher
2023-12-02 07:00:00 - 2023-12-02 07:05:09
ABD duyurdu: 'İsrail yardım tırlarının geçişine izin verecek'

İnsani yardımlara ilişkin açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in Gazze Şeridi’ne giden yardım tırlarına izin vereceğini duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Gazze Şeridi’nde sona eren insani aranın ardından açıklamalarda bulundu.

Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in insani yardım tırlarının Gazze Şeridi’ne geçişine izin vereceğini belirtirken, insani arada bölgeye giren kamyon sayısına oranla bu sayının azalacağını söyledi.

"DURAKLAMA HAMAS YÜZÜNDEN SON BULDU"

ABD’nin Gazze Şeridi'nde esir tutulanları kurtarmak için çatışmalara yeniden ara verilmesi yönünde baskı yaptığını belirten Kirby, "Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi" dedi.

ABD’nin Gazze topraklarının herhangi bir şekilde azaltılmasına karşı olduğunu vurgulayan Kirby, “Gazze’nin coğrafi sınırlarının azaltılmasını desteklemiyoruz. Gazze, Filistin toprağı olarak kalmalı ve bu topraklar daraltılamaz” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de doğal gaz hamlesi! İşin içinde ABD'li enerji devi var
Doğu Akdeniz'de doğal gaz hamlesi! İşin içinde ABD'li enerji devi var

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğu Akdeniz'de doğal gaz hamlesi! İşin içinde ABD'li enerji devi var

Böylesi daha önce görülmedi! ABD'den vazgeçip Türkiye'den ATAK helikopteri aldılar
Böylesi daha önce görülmedi! ABD'den vazgeçip Türkiye'den ATAK helikopteri aldılar

Teknoloji

Böylesi daha önce görülmedi! ABD'den vazgeçip Türkiye'den ATAK helikopteri aldılar

COP28 bildirgesi yayımlandı! BAE bölgesinde yapıldı: İtalya, Endonezya, ABD'den devlet başkanları öncülük yaptı
COP28 bildirgesi yayımlandı! BAE bölgesinde yapıldı: İtalya, Endonezya, ABD'den devlet başkanları öncülük yaptı

Dünya

COP28 bildirgesi yayımlandı! BAE bölgesinde yapıldı: İtalya, Endonezya, ABD'den devlet başkanları öncülük yaptı

Türkiye'nin uçaklarına el koyan ABD'de deprem! Son F-35 gelişmesi Pentagon'u salladı
Türkiye'nin uçaklarına el koyan ABD'de deprem! Son F-35 gelişmesi Pentagon'u salladı

Teknoloji

Türkiye'nin uçaklarına el koyan ABD'de deprem! Son F-35 gelişmesi Pentagon'u salladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23