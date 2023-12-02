ABD duyurdu: 'İsrail yardım tırlarının geçişine izin verecek'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Gazze Şeridi’nde sona eren insani aranın ardından açıklamalarda bulundu.

Kirby, ABD’nin ısrarı üzerine İsrail’in insani yardım tırlarının Gazze Şeridi’ne geçişine izin vereceğini belirtirken, insani arada bölgeye giren kamyon sayısına oranla bu sayının azalacağını söyledi.

"DURAKLAMA HAMAS YÜZÜNDEN SON BULDU"

ABD’nin Gazze Şeridi'nde esir tutulanları kurtarmak için çatışmalara yeniden ara verilmesi yönünde baskı yaptığını belirten Kirby, "Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi" dedi.

ABD’nin Gazze topraklarının herhangi bir şekilde azaltılmasına karşı olduğunu vurgulayan Kirby, “Gazze’nin coğrafi sınırlarının azaltılmasını desteklemiyoruz. Gazze, Filistin toprağı olarak kalmalı ve bu topraklar daraltılamaz” ifadelerini kullandı.