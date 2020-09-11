ABD 'Doğu Akdeniz' kararını açıkladı: Diplomasi yoluyla çözülmeli
Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 12 Eylül'de Kıbrıs’a ziyaret düzenleyeceğini açıkladı. Pompeo Doğu Akdeniz sorununun diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını söyledi.
Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de savaşın eşiğine geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile birlikte Türkiye’ye geri adım attırmak için peş peşe provokatif girişimlerde bulunuyor.
Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan krizle ABD’den dikkat çeken açıklama geldi.
"Askeri varlık azaltılmalı"
Doğu Akdeniz’de yaşanan krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, müzakere yolunun açılması için bölgede askeri yoğunlaşmanın azaltılması gerektiğini kaydetti.
Afganistan’daki gelişmeleri ele almak için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de yaşanan krizi azaltmak için 12 Eylül'de Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Almanya’nın Akdeniz’de çözüm odaklı girişimlerde bulunduğuun belirten Pompe, Fransa’nın Yunanistan ile birlikte hareket ettiğini belirterek sorunun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.