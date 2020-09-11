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Dünya ABD 'Doğu Akdeniz' kararını açıkladı: Diplomasi yoluyla çözülmeli
Dünya

ABD 'Doğu Akdeniz' kararını açıkladı: Diplomasi yoluyla çözülmeli

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 12 Eylül'de Kıbrıs’a ziyaret düzenleyeceğini açıkladı. Pompeo Doğu Akdeniz sorununun diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:57:00 - 2020-09-11 11:35:06
ABD 'Doğu Akdeniz' kararını açıkladı: Diplomasi yoluyla çözülmeli

Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de savaşın eşiğine geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile birlikte Türkiye’ye geri adım attırmak için peş peşe provokatif girişimlerde bulunuyor.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan krizle ABD’den dikkat çeken açıklama geldi.

"Askeri varlık azaltılmalı"

Doğu Akdeniz’de yaşanan krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, müzakere yolunun açılması için bölgede askeri yoğunlaşmanın azaltılması gerektiğini kaydetti.

Afganistan’daki gelişmeleri ele almak için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de yaşanan krizi azaltmak için 12 Eylül'de Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Almanya’nın Akdeniz’de çözüm odaklı girişimlerde bulunduğuun belirten Pompe, Fransa’nın Yunanistan ile birlikte hareket ettiğini belirterek sorunun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

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Yorumlar

Kocasolak

Yalan! Yunan’ı kışkırtıp üzerimize salacak böylece Türkiye’yi durdurmaya çalışacaklar. Bizi Yunan’la meşkûk edip Ortadoğu ve Afrika’dan uzak tutmak istiyorlar.
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vatansever

bu zebani ne diyor...geçende silah satmak için silah ambargosunu kaldırdılar şimdi dediğine bak...asker niye gitsin tehlike var asker var...üstelik kendi kıta sahasında dolaşıyor...abd kıyıları değil buralar şerefsiz...biz abd kıyılarına gelsek aynı şeyi yapsak ne olurdu....kabuılleneceksiniz artık yeni türkiyeyi....
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