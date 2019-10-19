ABD Dışişleri Bakanlığı onayladı! 253 milyon dolarlık satış Kore,ABD’den 120 adet AMRAAM alacak. Alışverişin tahmini maliyeti 253 milyon dolar tutacak.

Güney Kore, ABD’den 120 adet AMRAAM tedarik etmek istedi. Tahmini toplam program maliyeti 253 milyon dolar. ABD Dışişleri Bakanlığı, 120 adet AIM-120C-7 / C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Füzeye ait olası bir askeri dış alımı 253 milyon dolar tahmini bir maliyetle onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı bu olası satışı Kongre'ye bildirdi. C4 Defence'deki habere göre, bu önerilen satış Kore Hava Kuvvetleri envanterindeki F-15K, KF-16 ve F-35 filolarında kullanılacak.

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