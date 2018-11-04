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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Hesap soracağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerden hesap soracaklarını belirterek, ülkesinin Suudi Arabistan'la stratejik ilişkilerini devam ettireceğini kaydetti.

04 Kasım 2018 Pazar 21:29
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Hesap soracağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hükümete yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalar yaptı. "Bu cinayeti işleyenleri sorumlu tutacağız. Aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan'la olan stratejik ilişkisini koruyacağız." diyen Pompeo, cinayetle ilgili bakanlığının çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Pompeo, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 16 kişinin vizelerinin iptal edildiğini belirterek, ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin, İran'ın yayılmacı politikalarına karşı önemine vurgu yaptı. ABD BaşkanıDonald Trump da bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini açıklarken, diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediğinin sinyalini vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı boğularak öldürüldüğünü açıklamıştı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ınİstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 21:29
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Mike Pompeo

YORUM YAZ

  • yeneryener40 dk önce
    Ulan abd israil ingiltereden biri yanında olmadan arabistan Kaşıkçı olayını yapabilirmiydi. Kendinizi gizlemek içinmi arabistan petrolünün elinizde olmayan kısmınada çöreklenmek içinmi böyle konuşuyorsun
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