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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan sabah karşı Türkiye açıklaması: Minnettarız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs tıbbi malzemesi yardımı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Pompeo, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye miinnettarız, bunu birlikte atlatacağız, daha güçlü çıkacağız. Türkiye'nin desteği dünya çapında virüsle savaşan ABD şirketlerine yardımcı oluyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 07:26:00 - 2020-05-03 08:22:24
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan sabah karşı Türkiye açıklaması: Minnettarız

Türkiye'nin COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye yardımı devam ediyor.

Türkiye'nin gönderdiği ikinci tıbbi yardım malzemeleri ABD'ye ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye'nin yardımlarıyla ilgili, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin desteği virüsle savaşan ABD şirketlerine yardım ediyor. Bu dönemi birlikte atlatacağız, öncekinden daha güçlü çıkacağız." ifadeleri kullandı.

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