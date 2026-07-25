  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir gecede olmayacak şeyler oldu: Türkiye’den SİHA alan ülke insansız hava araçlarını S-400’lere yem etmeye başladı Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi Zirveden birlik ve beraberlik mesajı: Bakan Uraloğlu Sis Dağı’ndan seslendi Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez Türkiye KAI KT-1T Woongbi uçaklarından çıkıyor: ‘Dönüm noktası olacak’ uçaklar geliyor O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Dünya
10
Yeniakit Publisher
BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki ihlallerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak BM'nin Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sonuna kadar desteklediğini belirtti.

#1
Foto - BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

#2
Foto - BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

Görüşmede Suriye’nin BM ile ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği vurgulanırken, ülkenin yeniden inşası, sığınmacıların geri dönüşü ve İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgali ele alındı. Guterres ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

#3
Foto - BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

Bakan Şeybani, Guterres’in ziyaretinin BM Genel Sekreteri düzeyinde Suriye’ye 17 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkat çekerek bunun resmi boyutların ötesinde derin anlamlar taşıdığını ve Suriye’nin BM’nin etkin bir ortağı haline geldiğinin açık bir ilanı olduğunu ifade etti. Suriye’nin barış için stratejik bir model sunduğunu ifade eden Şeybani, "Silahların devlet kontrolünde toplanması yoluyla sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya odaklandık. Suriye deneyimi, BM ile eşi benzeri görülmemiş bir iş birliğinin temellerini atarak dünyaya olağanüstü bir başarı hikayesi sunmaktadır" dedi. Dünya genelindeki en büyük gönüllü geri dönüş hareketlerinden birinin gerçekleştiğini ve 3.5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü vurgulayan Şeybani, önceliğin yeniden inşa olduğunu, bu doğrultuda tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ve insani yardımdan sürdürülebilir kalkınmaya geçişi sağlayacak yasal zemini hazırladıklarını belirtti.

#4
Foto - BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Suriye’nin iyileşme ve toparlanma sürecinde olduğunu belirterek, "Suriye halkı yıllarca süren zorluklara göğüs gerdi, ancak esnekliğini ve üretkenliğini asla kaybetmedi. Artık yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve istikrar ortamının hazırlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Guterres, BM’nin Suriye ile her alanda iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti. İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki eylemlerine de sert tepki gösteren Guterres, "Golan’da yaşanan İsrail ihlalleri kabul edilemez. Golan, Suriye toprağıdır ve BM, Suriye’nin toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin yanındadır. Bu ihlallerin derhal durması yönündeki tutumumuz nettir. Uluslararası toplum daha yapıcı ve etkin bir rol oynamalı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla Suriye Golan’ına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelidir" dedi.

#5
Foto - BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

Antonio Guterres, resmi ziyaret kapsamında bugün beraberindeki heyetle Suriye’nin başkenti Şam’a gelmişti.

#6
Foto - BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

Guterres ve beraberindeki heyeti Şam Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşılamıştı.

#7
Foto - BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

17 yıl aradan sonra Şam’ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olan Guterres’in, temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

#8
Foto - BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

Guterres, Emevi Cami ve Şam'ın eski şehir bölgesini ziyaret etti.

#9
Foto - BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez

İşte Emevi Camisi'ne yaptığı ziyaretten görüntüler..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsasına güvenen yatırımcılar bugün zarar etti.

İzmir'de mide bulandıran görüntü!
Gündem

İzmir'de mide bulandıran görüntü!

İzmir'de 4 kişi çevrede bulunan insanlara aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladı. Mide bulandıran görüntü sosyal medyada gündem oldu. ..
Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Gündem

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesi Ankara’da yapılan so..
Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren B..
DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti
Siyaset

DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti

TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen “Türk Kızılayı” yasa teklifine DEM Partili milletvekillerinin yaptığı itiraz tartışma yarattı...
Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı!
Gündem

Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı!

CHP’den ayrılıp Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23