Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in, sosyal medya hesabından yaptığı sır dolu paylaşım siyaset gündemine bomba gibi düştü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in, sosyal medya hesabından yaptığı sır dolu paylaşım siyaset gündemine bomba gibi düştü.
Metiner'in "Türkiye'de bir şey değişecek, o bir şeyle her şey değişecek" sözleri kısa sürede viral oldu.
AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden kulisleri hareketlendiren ve soru işaretlerine yol açan bir paylaşım yaptı.
Türkiye'de köklü bir değişimin eşiğinde olunduğunu savunan Metiner, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’de bir şey değişecek. O bir şeyle her şey değişecek. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Az kaldı."
Metiner’in herhangi bir detay vermeden veya konuyu açıklığa kavuşturmadan yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Siyasi kulislerde merak uyandıran bu açıklama sonrası Mehmet Metiner'in konuya ilişkin yeni bir değerlendirme yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
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