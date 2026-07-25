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Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı

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Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in, sosyal medya hesabından yaptığı sır dolu paylaşım siyaset gündemine bomba gibi düştü.

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#1
Foto - Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı

Metiner'in "Türkiye'de bir şey değişecek, o bir şeyle her şey değişecek" sözleri kısa sürede viral oldu.

#2
Foto - Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden kulisleri hareketlendiren ve soru işaretlerine yol açan bir paylaşım yaptı.

#3
Foto - Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı

Türkiye'de köklü bir değişimin eşiğinde olunduğunu savunan Metiner, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’de bir şey değişecek. O bir şeyle her şey değişecek. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Az kaldı."

#4
Foto - Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı

Metiner’in herhangi bir detay vermeden veya konuyu açıklığa kavuşturmadan yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Siyasi kulislerde merak uyandıran bu açıklama sonrası Mehmet Metiner'in konuya ilişkin yeni bir değerlendirme yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

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