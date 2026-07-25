Zirveden birlik ve beraberlik mesajı: Bakan Uraloğlu Sis Dağı’ndan seslendi

Başkan Genç, Türkiye’nin çevresindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Bugün Türkiye’nin kuzeyinde savaş var mı? Var. Ukrayna-Rusya Savaşı devam ediyor. Güneyimizde savaş var mı? Var. Katil ve soykırımcı İsrail, Filistin’de kardeşlerimize zulmetmeye devam ediyor. Doğumuzda İran’a yönelik tehditler ve saldırılar yaşandı. Batımızda ise emperyal güçler yüz yıl önce olduğu gibi yine tehditkar politikalarını sürdürüyor. Peki bütün bunların ortasında ne var? Tam bir istikrar abidesi olan Türkiye Cumhuriyeti var. Bu güçlü duruşun arkasında kararlı, basiretli, cesaretli ve ömrünü milletine adamış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardır. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Aynı şekilde tam bağımsız Türkiye yürüyüşünde Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olan Cumhur İttifakı’nın kıymetli lideri Devlet Bahçeli de bu güçlü iradenin önemli bir parçasıdır. Ben buradan, etrafı adeta ateş çemberiyle çevrili bir coğrafyada ülkesini dimdik ayakta tutan, gerektiğinde emperyal güçlere "Dur" diyebilen Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli’ye, 2 bin 182 metrede dalgalanan al bayrağımızın gölgesinden şükranlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. onların öncülüğünde tam bağımsız Türkiye yürüyüşümüz devam edecektir. İşte bunun için Sis Dağı önemlidir. Sis Dağı’nda horonla bir araya gelmek, el ele tutuşmak önemlidir. Bu buluşmalar sadece birlik ve beraberliğimizin değil, aynı zamanda bütün dünyaya verdiğimiz güçlü bir mesajın ifadesidir. Bugün Sis Dağı’ndan bütün dünyaya sesleniyoruz: Bu kadim topraklarda al bayrağımızın gölgesinde ilelebet Türk devleti olarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. 205’incisini kutladığımız bu anlamlı şenlik vesilesiyle, bu güzel topraklara hizmet eden ve şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.