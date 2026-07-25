Zirveden birlik ve beraberlik mesajı: Bakan Uraloğlu Sis Dağı’ndan seslendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde asırlardır sürdürülen ve bu yıl 205’incisi gerçekleştirilen Sis Dağı Kültür Şenliği’ne katıldı. Bölgenin en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan şenlikte binlerce vatandaş bir araya gelirken programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.