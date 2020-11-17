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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:52:39 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

İSTANBUL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, özel jetle İstanbul'dan ayrıldı.

Eşi Susan Pompeo ile geldiği İstanbul'daki programları kapsamında Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret eden Pompeo, buradan Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camisi'ne geçti.

Ziyaretleri sonrasında resmi araçla ve konvoy eşliğinde İstanbul Havalimanı VIP Salonu'na gelen Pompeo, ABD'ye ait özel jet ile saat 16.40'ta Gürcistan'a hareket etti.

Bakan Pompeo'yu, apronda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bazı ilgililer uğurladı.

Pompeo, uçağa binişi öncesinde ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden güvenlik görevlileriyle fotoğraf çektirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'da başlayan ve 7 ülkeyi kapsayan programı kapsamında dün akşam İstanbul’a gelmişti.

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