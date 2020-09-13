ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etti

Amerikan ve Yunan basınında yer alan haberlere göre, Pompeo ziyareti kapsamında Yunan Önder Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Görüşmede Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides de hazır bulundu.

Pompeo, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimlerin Doğu Akdeniz'deki sorunlara çözüm getireceğini söyleyerek, "ABD, Türkiye Doğu Akdeniz'de yürütülen faaliyetlerden derinden endişe duyuyor" ifadesini kullandı. .

Pompeo ayrıca, "Kıbrıs Cumhuriyeti, kendi özel ekonomik bölgesinde hidrokarbon kaynakları da dahil olmak üzere doğal kaynaklarını kullanma hakkına sahiptir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Pompeo ile bölgede yükselen gerginlik ile ilgili telefon görüşmesi yaptığını hatırlatarak, "Bölge ülkeleri, enerji kaynakları ve denizle ilgili güvenlik sorunlarını diplomatik ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerekir. " dedi.

Pompeo, "Doğu Akdeniz birçok ülkeyi bir araya getirme ve enerji yoluyla yeni pazarlar yaratma kabiliyetine sahiptir. Enerji kaynakları Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında paylaşılacaktır." dedi.

ABD Bakanı da, "Kıbrıs'ta demirlemiş tüm gemilerin Suriye'de insani görevler üstlenmediğini biliyoruz, Kıbrıs'tan bu konudaki endişelerimizi dikkate almasını istiyoruz." Dedi..

Yunan Lider Anastasiadis, Pompeo'nun ziyaretinin Doğu Akdeniz'de çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğini kaydetti.

Yunan lider, Pompeo'ya Maraş ve Kıbrıs'taki gelişmeler hakkında da bilgi verdiğini söyledi.

Yunan Bakan Christodoulides ile Pompeo, güvenlik ve savunma alanlarında daha fazla işbirliğini içeren bir mutabakat anlaşması da imzalandı.

Kıbrıs Kara, Offshore ve Liman Güvenlik Merkezinin Kurulması

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iki ülkenin Kıbrıs Rum tarafı ile güvenlik alanında işbirliği konusunda son iki yılda önemli ilerleme kaydettiği belirtildi.

"Bu işbirliğini geliştirmek ve ülke içi eğitimin imkansız olduğu ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmak amacıyla iki ülke, bölgesel bir sınır güvenliği eğitim merkezi haline gelecek olan Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenlik Merkezi'ni kurmaya karar verdi. "denildi.

Merkezin Kıbrıs Rum tarafına sınır, liman ve gümrük güvenliği açısından Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarına teknik destek sağlayacağı, birçok güvenlik platformunun kurulacağı ve ABD'nin Yunanistan'a ekipman desteği sağlayacağı belirtildi.