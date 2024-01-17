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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağı arızalandı
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağı arızalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 20:40:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağı arızalandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) nedeniyle bulunduğu İsviçre’den, uçağında meydana kritik bir arıza nedeniyle ABD’ye gidemedi. Blinken için Belçika’nın başkenti Brüksel’den özel jet havalandı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) nedeniyle İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarının ardından helikopterle geldiği Zürich’ten uçağında meydana kritik bir arıza nedeniyle ABD’nin başkenti Washington DC’ye uçamadı. Blinken ve ekibini taşıyacak olan Boeing 737 tipi uçakta daha önce tespit edilen bir oksijen sızıntısının giderilemediği ve uçuş için güvenli olmadığının bildirilmesinin ardından Blinken için Belçika’nın başkenti Brüksel’den özel jet havalandı. Blinken’ın ekibinde bulunan çok sayıda kişi ise tarifeli uçuş ile Washington DC’ye gitmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz sene eylül ayında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Zirvesi’nin ardından uçağındaki mekanik bir arıza nedeniyle Hindistan’da mahsur kalmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da geçtiğimiz sene ağustos ayında uçağındaki teknik arıza nedeniyle Okyanusya turu sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye acil iniş yapmış, geçtiğimiz sene mayıs ayında ise seyahat ettiği uçağın lastiklerinde meydana gelen sorun nedeniyle Katar’ın başkenti Doha’da mahsur kalmıştı.

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel de 2018’de Arjantin’de düzenlenen G20 Zirvesi’nin açılış törenini kendisini taşıyan hükümet uçağının acil iniş yapmasına neden olan “ciddi bir arıza" nedeniyle kaçırmıştı.

Kaynak: AA
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