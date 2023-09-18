ABD destekli terör örgütü PKK'dan Suriye'de alçak uygulama!

ABD'nin Suriye'de desteklediği terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki bölgelerde çocukları zorla silah altına alma uygulamasına devam ediyor. Haziran 2019'da Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi'nde PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" imzalanan eylem planına rağmen terör örgütü, bu uygulamasını sürdürüyor.

Terör örgütü, Suriye'de işgal ettiği alanlarda okul çağındaki çocukları, özellikle okul güzergahında kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katıyor. Kaçırıp alıkoyduğu çocukları silahlı eğitim için kamplara götüren PKK/YPG, aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.

Silahlı eğitime zorlanan çocuklar, örgütün terör faaliyetlerinde kullanılıyor. "Çocuk savaşçılara" dair görüntü ve haberler, terör örgütünün sözde medya organlarında da yer alıyor.

TEMMUZ AYINDA 18 ÇOCUK KAÇIRILDI

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası"na göre PKK/YPG'li teröristler, temmuz ayında Haseke ilinden 6, Kamışlı ilçesinden 7, Halep ilinden 5 olmak üzere yaşları 14 ile 17 arasında olan 18 çocuğu daha kaçırarak sözde eğitim kamplarına götürdü.

Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı ilçesinde 2 yıl önce teröristler tarafından kızı kaçırılan Sabah Anter, 3 Ağustos'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulunda bir eğitim vardı. Eğitime katılalı 4 gün olmuştu, sonra irtibatı kaybettim. Bölgedeki güvenlik güçlerine ve BM ofislerine giderek bu durumu protesto ettim. Sesimi duyurmadığım kimse kalmadı ancak kızımı bir türlü bulamadım. Kızımın yaşı küçüktü. Henüz 16 yaşındayken örgüt tarafından kaçırıldı. Kızım, kardeşleriyle evde ders çalışırdı. Okula gidip gelirdi. Öğretmen olmak istiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

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AYNULARAB'DAKİ MEZAR TAŞLARI, PKK/YPG'NİN ÇOCUKLARI KULLANDIĞINI ORTAYA KOYUYOR

AA'nın Haziran 2022'de terör örgütü mensuplarının gömüldüğü mezarlıktaki görüntülerinde Arapça ve Kürtçe mezar taşlarındaki bilgilerden 14 ile 17 yaş arasında çok sayıda çocuğun bulunduğu dikkati çekiyor.

PKK/YPG işgali altındaki Aynularab (Kobani) ilçesinde bulunan mezar taşları, terör örgütünün ailelerinden kopardığı çocukları şiddete sürüklediğini gösteriyor.

Demokrasi ve insan haklarından dem vuran ABD, terör suçlarından sicili kabarık olan PKK/YPG ile Suriye'deki işbirliğini artırarak sürdürüyor.

ABD, yüzlerce çocuğu saflarında kullanan örgüte TOW füzeleri, roketatarlar, askeri araçlar, hafif ve ağır piyade silahları ile para ve siyasi destek veriyor.

PKK/YPG'NİN ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALMA UYGULAMASINI ULUSLARARASI KURULUŞLAR DA BELGELİYOR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza attı. Türkiye, BM'ye konuyla ilgili protesto notası verdi.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair bulguları paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"yla da gündeme geldi.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." tespiti yer aldı.

BM, hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda da terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu "asker" olarak kullandığı belirtildi.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların ise 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.