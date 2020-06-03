ABD dehşeti yaşıyor! Cinayetler sınır tanımıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından yaşanan eylemler tam bir cinnet halini aldı.
Siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından düzenlenen eylemlere yağmacıların gölgesi düşüyor.
ABD'nin St.Louis şehrinde bir mağazayı yağmacıları karşı korumaya çalışan 77 yaşındaki emekli polis yüzbaşı David Dorn öldürüldü. Saldırganlar yaralı yüzbaşının başında alay etmekten geri durmadı.