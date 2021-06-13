ABD defalarca geldi! Ayasofya için kirli teklif

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya’nın ABD tarafından yakından takip edildiğini, ibadete açılmaması için, hatta iskelesinin sökülmemesi için küresel eşkıyanın ne kadar çaba sarf ettiğini anlattı.

İsmail Kahraman şunları söyledi:

Ben iskeleyi sökeceğiz diye talimat verdim. 1 hafta geçmeden Amerika'dan 3 kişilik bir heyet geldi. ‘Ayasofya'nın kubbesindeki paratoneri değiştirelim, 500 bin dolar ayırıyoruz.’ Bizim o kadar paramız var. Biz onu değiştiririz. O parayı İstanbul surlarına verin. Geldi 1 hafta sonra bir heyet daha. ‘Ayasofya'nın kubbesindeki bakırları değiştirelim. 5 milyon dolar size verelim.’ Biz onu yenileyelim. Bizim bütçemiz var. Siz o parayı İstanbul surlarına verin. O da tarihi eserdir. Üçüncü bir heyet geldi ve o heyetteki bir kız camianın çok büyük saygı duyduğu milliyetçi bir adamın kızı. Şaşırdım, onlarla birlikte geldi. ‘Bütün tamiratları yapmak üzere 5 milyondan daha yukarı, elimizden geleni yapalım.’ Sırf iskele sökülmesin. 1935'te kurulmuş iskeleyi söktürmüyorlar. Tayyip Erdoğan olmasaydı açılamazdı, açamazlardı. Hatta açmazlardı.