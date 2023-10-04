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Dünya ABD Çin ekonomisi baltalamaya devam ediyor
Dünya

ABD Çin ekonomisi baltalamaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-04 12:11:00 -
ABD Çin ekonomisi baltalamaya devam ediyor

ABD’de uyuşturucu madde fentanil ve metamfetamin yapımında kullanılan ‘kimyasalları ürettiği’ için Çin merkezli olduğu belirtilen kuruluş ve kişilere yaptırım getirildiği açıklandı. Yaptırım kararı Hazine Bakanlığı tarafından alınırken bu yaptırımlarla bağlantılı olarak ABD Adalet Bakanlığı da bu kişi ve kuruluşların bulunduğu iddianameleri duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada son yıllarda kullanımı artan fentanil ve metamfetamin uyuşturucu maddelerin yapımındaki kimyasalları ürettiği için Çin merkezli olduğu belirtilen şirket ve kişilerin bulunduğu iddianameleri kamuoyuna duyurdu.  Adalet Bakanlığı’nın bu şirket ve çalışanlarına yönelik 8 iddianamesiyle eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı da dün, Çin merkezli olduğu belirtilen 28 kişi ve kuruluşa yaptırım getirildiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında yaptırımla ilgili “Bugün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), aralarında tonlarca fentanil, metamfetamin ve MDMA öncüllerinin üretim ve dağıtımından sorumlu Çin merkezli bir ağın da bulunduğu, yasadışı uyuşturucuların uluslararası alanda yayılmasıyla ilgili 28 kişi ve kuruluşu belirledi” ifadeleri yer aldı. Açıklamada Hazine'nin yaptırımlarının iddianameleri tamamladığı vurgulandı.

GARLAND: ÇİN'DEKİ KİMYA ŞİRKETLERİYLE BAŞLADIĞINI BİLİYORUZ

Adalet Bakanı Merrick B. Garland, iddianamelerle ilgili dün düzenlenen basın toplantısında “Amerikalıların ölümüyle sonuçlanan küresel fentanil tedarik zincirinin genellikle Çin'deki kimya şirketleriyle başladığını biliyoruz” iddiasında bulunarak “Birleşik Devletler hükümeti, bu zincirin her halkasını kırmaya, fentanil toplumlarımızdan çıkarmaya ve onu oraya koyanları adalete teslim etmeye odaklanmıştır” açıklamasını yaptı.

HOMELAND: KARTEL ÜYELERİNDEN HESAP SORUYORUZ

İç Güvenlik (Homeland Security) Bakanı Alejandro Mayorkas ise fentanil sorununun kökeninin Çin olduğunu öne sürürerek “Çin Halk Cumhuriyeti'nde ikamet eden acımasız örgüt ve bireyler ile fentanilin neden olduğu ölüm ve yıkımdan kâr elde etmeye çalışan kartel üyelerine hesap soruyoruz” dedi.  
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