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Siyaset ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Siyaset

ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı skandal açıklamanın ardından ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 00:28:00 - 2021-04-25 00:31:40
ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı skandal açıklamanın ardından ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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