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Aktüel ABD, Bulgaristan’a "ikinci el" F-16 hibe edecek
Aktüel

ABD, Bulgaristan’a "ikinci el" F-16 hibe edecek

F-16'lar Bulgaristan'da pilotların eğitiminde kullanılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:23:44 -
ABD, Bulgaristan’a "ikinci el" F-16 hibe edecek

SOFYA (AA) - ABD, Bulgaristan’a ikinci el 2 F-16 uçağı hibe edecek.

ABD’nin Sofya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper’ın Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin Bulgaristan’da kullandığı askeri üslerine dün yaptığı ziyaretinin ardından alındığı belirtildi. Söz konusu uçakların "kullanılmaya ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle" Bulgaristan’a hibe edileceği kaydedildi.

ABD’nin Sofya Büyükelçiliği, uçakların Bulgar pilotların eğitimi için kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "F-16 Block 70' uçaklarının edinilmesi sayesinde Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanması için ortak misyonlarımızın lojistiği için kapsamlı kaynaklar yaratacak." ifadesi kullanıldı.

ABD ile Bulgaristan arasında askeri alanda ilerleyen iş birliği çerçevesinde son 2 yılda 170 ortak girişim gerçekleştiği, 5 bin Bulgar askeri personelin ABD’de eğitim gördüğü, ABD'nin Bulgaristan’daki savunma tesislerine 50 milyon dolarlık yatırım yaptığı aktarıldı.

- Teslim için ABD Kongresinden onay bekleniyor

Hava Kuvvetleri filosu yıpranmış eski Rus yapımı uçaklardan oluşan Bulgaristan, ABD’den alacağı 8 F-16 uçağı için 1 milyar avro peşin ödeme yapmıştı. Uçakları 2024'te teslim alacak ülke, 8 tane daha almaya hazır olduğunu bildirmişti.

Başbakan Boyko Borisov, ABD’den beklenen uçakların kullanılacağı Bulgaristan’daki askeri üslerin onarım ve hazırlığı için 150 milyon avro ayrıldığını açıklamıştı.

Hibe edilecek uçakların devir teslimi için ABD Kongresinden onay bekleniyor.

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