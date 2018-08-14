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ABD borç batağında

Dünyaya haydut gibi ayar vermeye çalışan Amerika’nın borcu tüm devletlerin borcunun yüzde 58.5’ini oluşturuyor. 22.1 trilyon dolar borçla boğuşan küresel eşkıya ABD’de her çocuk 60 bin dolar borçla dünyaya geliyor.

14 Ağustos 2018 Salı 11:37
ABD borç batağında

Milletin tankların önüne yatarak bertaraf ettiği 15 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye’yi ekonomik saldırılar ile hedef alan ABD’nin iflasın eşiğine geldiği belirlendi. İç ve dış politikada attığı hemen hemen her adımda boşluğa düşen ABD’nin toplam borcunun dünyadaki hükümetlerin borçlarının yüzde 58,5’ini oluşturduğu tespit edildi. Akit’in elde ettiği veriler; dünyaya sopa sallayan Trump’ın, sürekli kriz üreten Amerikan ekonomisini düze çıkarmasını olası görmüyor. 1980’lerin gayrimenkul zengini, 90’ların kumarhaneler kralı, 2000’lerin TV şovmeni, şimdinin ABD Başkanı Trump, Amerikalıları düşmüş oldukları bu borçtan kurtarmak için savaş üstüne savaş başlatıyor ancak başlattığı tüm girişimler elinde patlıyor.

10 YILDA İKİYE KATLANDI

1980’li yıllardaki dünyanın süper gücü Amerika’yı geri getirmek amacıyla “Amerika’yı yeniden büyük yapma” hayaliyle seçimi kazanan Trump’ın vergi savaşı, ABD’nin açığını kapatmıyor. Her geçen gün siyasi ve ekonomik gücünü kaybeden Amerika’nın 2008 yılında 10.9 trilyon dolar düzeyinde olan borcu son 10 yılda ikiye katlanarak kaos ekonomisinin harekete geçirildiği 2018 yılında 22.1 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın en borçlu ülkesi olarak ilk sırada yer alan ABD’nin tavan yapan borçlarının ülkenin milli gelirinin yüzde 120’sine ulaştığı belirtildi. Bir yılda ülkenin borçlarına 230.9 milyar dolar faizin ödendiği ABD’de her saniye 7 bin 325 dolarlık faiz ödemesi yapıldığı ifade edildi.

AÇLIK DA VAR YOKSULLUK DA

Yeni doğan bir Amerikalının 60 bin dolar borçla dünyaya geldiği, ülkenin yüzde 30’unun da açlık sınırında yer aldığı kaydedildi. 40 milyon 600 bin kişinin yoksulluk sınırında yaşadığı ABD’de, sağlık sigortası olmayanların sayısı ise 28 milyon 100 bin kişi. ABD’nin dış ticaret açığı da bu yılın ilk yarısında yüzde 7 artarak 291 milyar dolara ulaştı. Bu açığın son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselebileceğine işaret ediliyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:37
  1. ABD
  2. dolar
  3. borç batağı

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