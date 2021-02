ABD Bölge Mahkemesi Halkbank’ın itirazını kabul etti

Halkbank’tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “24 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamamızda; bazı müştekiler tarafından ABD’de Bankamız aleyhine tazminat talepli hukuk davası açıldığı belirtilmişti. Bahse konu davada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi, Bankamızın yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, 16 Şubat 2021 tarihinde davayı şartlı olarak reddetmiştir. Mahkeme, davanın Türkiye’de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu, 02 Mart 2021 tarihine kadar mahkemeye sunmalarına karar vermiştir. Bununla birlikte; ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davası ise, Bankamızın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) Kanunu kapsamında ceza davasının düşürülmesine dair başlattığı temyiz süreci sebebiyle beklemekte olup, temyiz dosyası ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde devam etmektedir.”