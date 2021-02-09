ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den tokat gibi açıklama

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, bir gazete tarafından bugün yayınlanan "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" iddialarına cevap verdi.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı algı oparasyonlarıyla bilinen CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haberin sorulduğu Çelik söylentileri sert bir dille yalanlayarak, "Bu tip haberlerin gazetecilikle ilişkisi yok. Bu haberleri yapanların bunu temenni mi ettiği, yoksa haber mi yaptığı birbirine karıştırıyor. Türkiye egemen bir devlettir. Böyle bir haberin idrak ve izanla ilgisi yoktur. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisidir." dedi.

Siyasiler de tepki gösterdi

"ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haber siyasiler tarafından da eleştirildi.

VARANK: Antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; söz konusu haberini eleştirdi ve "Boğaziçi önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." ifadelerini kullandı.

"ABD'den medet uman bir muhalefet anlayışı"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da; "ABD'den medet uman bir muhalefet anlayışı her alanda bunu dillendiriyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Muş: Avucunuzu yalarsınız!"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "Paçavra hayal kurmuş; 'ABD Rektör atasa ne iyi olur!' Avucunuzu yalarsınız!" sözleriyle tepki gösterdi.