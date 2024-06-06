ABD yetkililerinin, Rus ekonomisi üzerindek yaptırım baskısını arttırmak için tüm Rus mallarının ithalatını tamamen yasaklama seçeneğini masaya getirdiği bildiriliyor. Birçok uzman, daha önce ABD basınında gündeme geen haberleri RIA Novosti ile yapılan bir röportajda "yakın tehlike" olarak yorumladı.

Kamu Diplomasisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vadim Petrov, Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirin önemli bir kısmını kaybedebileceğini kaydetti. Ayrıca teknolojik ve endüstriyel mallara erişimde sorunlar yaşanacağını ve ithalatın azalması nedeniyle enflasyonist baskının artacağını öngördü. Petrov, olası bir ambargoya karşı en hassas sektörlerin enerji sektörü, metalurji ve yüksek teknoloji endüstrileri olacağını vurguladı. Daha önce ABD Başkanı Ulusal Güvenlikten Sorumlu Asistan Yardımcısı Dalip Singh, Washington'un tüm Rus mallarına ambargo uygulayabileceğini belirtmişti. ABD'li yetkili bunun en iyi seçenek olmadığını ancak böyle bir adımın kaçınılmaz olduğunu itiraf etti.