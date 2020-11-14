ABD, Beşşar Esed'i sorumlu tuttu! Suriye'de yeni kriz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'deki ekmek krizinden Beşşar Esed rejimini sorumlu tuttu.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde yaşanan ekmek krizinden Esed'in sorumlu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Suriye halkı ekmek için kuyruklara girmeye zorlanıyor çünkü Beşşar Esed her ay milyonlarca doları, kendi halkına karşı yürüttüğü savaşa aktarmak için gıda ve akaryakıt desteğini kesti. Esed Suriye'yi yok ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'de süren iç savaşta ülkenin bütün birikimini halka karşı açtığı savaşta harcayan Esed rejiminin kontrolünde tuttuğu bölgelerde ekmek krizi son 2 aydır büyüyerek devam ediyor.

Esed rejiminin ekim ayında yaptığı zamlar ile ekmek fiyatları yüzde 100 artmıştı.

Fırınlardan ekmek alamayan Suriyeliler, ekmeği karaborsadan yaklaşık 3 kat fiyatla satın almak mecburiyetinde kalıyor.