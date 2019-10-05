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ABD beslemesi teröristlerden Türkiye'ye küstah tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesi sonucu paniğe kapılan ve iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın çatı örgütlerinden SDG, Türkiye'ye küstah tehditler savurdu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:13
ABD beslemesi teröristlerden Türkiye'ye küstah tehdit

ABD destekli SDG (Suriye Demokratik Güçleri), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamalarının ardından bir açıklama yayımladı.

Terör örgütü açıklamasında "Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerini korumak için her türlü tahrik amaçlı saldırıyı topyekün bir savaşa dönüştürmekte tereddüt etmeyeceklerini" söyledi.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumartesi veya Pazar günü, Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda SDG tarafından kontrol edilen bölgeyi hedef alan hava ve kara askeri operasyonu yapacağını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği konuşmada "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz.Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik."

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:13
  1. ABD
  2. SDG
  3. Suriye Demokratik Güçleri
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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  • ahmetahmet49 dk önce
    AYN EL ARAB(kobani)den baslayacak top atislari ve ates hattinda basterorist ABD/INGILIZ/ISRAIL/FRANSIZ/BAE-SUUD vs gibi dusman askerleri ile icimizdeki isbirlikcilerinin ve kobanici sapsallarin olmasi isabetli olurdu!

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