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Aktüel ABD başkanlık seçiminde Demokratlar, Georgia eyaletinde öne geçti
Aktüel

ABD başkanlık seçiminde Demokratlar, Georgia eyaletinde öne geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:28:17 -
ABD başkanlık seçiminde Demokratlar, Georgia eyaletinde öne geçti

ANKARA (AA) - ABD başkanlık seçiminin sonucunu belirlemesi beklenen kilit eyaletlerden Georgia'da Demokrat aday Joe Biden öne geçti.

Washington Post'ta yer alan habere göre, oyların yüzde 98'inin sayıldığı eyalette, Biden 2 milyon 449 bin 371 oya ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Başkan Donald Trump, 2 milyon 448 bin 454 oy kazandı.

Seçim sonuçlarında yapılan yeni güncellemenin ardından, dün itibarıyla Trump'ın 1267 oy farkla önde götürdüğü eyaletteki yarış, 917 oy farkıyla Biden lehine dönmüş görünüyor.

16 seçici delegeye sahip eyalette oy sayımı devam ediyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hangi adayın kazandığı belirsizliğini koruyor.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

- Mevcut durum Biden'ın zaferine işaret ediyor

Sonuçların henüz netleşmediği 6 eyalette seçimleri önde götüren adaylar kazanırsa Biden, Arizona, Nevada ve Georgia'dan alacağı toplam 33 seçici delegeyle, delege sayısını 286'ya çıkarıp seçimi kazanmak için gerekli asgari delege sayısı olan 270'e ulaşmış olacak.

Trump, yarışı önde götürdüğü Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska'da kazanırsa toplam 38 seçici delegeyle 252'ye ulaşacak ve seçimi ikinci tamamlayacak.

Yarışın başa baş olduğu eyaletlerdeki seçimlerin farklı sonuçlanması, delege aritmetiğini her iki aday lehine değiştirebilir.

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